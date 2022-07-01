Kahramanmaraş Deva’dan bir ilk!

Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu, Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu ve Yönetim kurulu üyeleri ile 30 Haziran Emekliler gününde Kahramanmaraş Emekliler Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette Deva Partisi'nin "Sosyal Politikalar Eylem Planı" hakkında da bilgiler veren Deva Partisi İl Başkanı Uzm. Dr. İrfan KARATUTLU, ziyaret esnasında bir ilki gerçekleştirerek siyasi parti İl Başkanı olarak derneğe üye olan ilk siyasetçi oldu.

Emeklilerin sorunlarının konuşulduğu bu ziyarette konuşan Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu: DEVA Partisi "Sosyal Politikalar Eylem Planı" açıklandı ve partimizin bu eylem planında sosyal yardımlar, sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emekliler ve engelliler ile ilgili yeni düzenlemeler yer alıyor. Bu bağlamda Eylem planımızda Emekliler için neler yapacağımızı kısaca şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle Emekli aylıklarını satın alma gücünü koruyacak şekilde arttıracağız. Emekli aylıklarına vergi iadesi yerine getirilen ek ödeme oranlarını yeniden gözden geçireceğiz. Düşük emekli maaşı alan emeklilerimize daha yüksek tutarlarda bayram ikramiyesi vereceğiz. Ölüm aylığı alanlara verilen bayram ikramiyeleri üzerinden yapılan kesintiyi kaldıracağız. Emekliler ve bankalar arasındaki promosyon şartlarını emekliler lehine düzenleyeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların(EYT) sorunlarını çözeceğiz. Daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayacağız. "Yaşlı bakım sigortasını" hayata geçireceğiz. Yeni bir sosyal koruma ve güvenlik sistemini hayata geçireceğiz. Sosyal hizmet ve dayanışma vakıflarını şeffaflaştıracağız. Sosyal yardımları; hak temelli, hızlı, adil ve insanlık onurunu zedelemeyecek şekilde gerçekleştireceğiz.Tüm bunların ötesinde Emeklilerimizi Avrupa standartlarında yaşam haklarına kavuşturacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Kahramanmaraş’ta bir ilki gerçekleşerek bir parti il başkanının derneklerine üye olduğunu belirten Dernek başkanı Mehmet Nalbantbaşı ise 12000 kişiden fazla üyesiyle Kahramanmaraş'ın önemli bir Sivil Toplum Kuruluşu olduklarını dile getirdi.