Kahramanmaraş EXPO 2023 Ağustos’ta açılıyor!

Düzenlendiği şehri dünyada büyük bir marka haline getiren EXPO’yu, başarılı lobi faaliyetleri ve etkileyici projelerle 2023 yılı için Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ekibi, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki EXPO 2023’ün açılışı, 6 Şubat depreminin getirdiği büyük yıkım ve yaşanan kayıplar sebebiyle ertelenmişti. Başkan Mahçiçek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda EXPO 2023’ün 12 Ağustos’ta açılacağının müjdesini verdi.

EXPO 2023 İdari Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş’in yanı sıra Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ile Nurhak ve Çağlayancerit Belediyesi’nden yetkililer katıldı.

Burada misafirlerine EXPO 2023 Sergi Alanı’nda gelinen son noktayı anlatarak, Büyükşehir ile ilçe belediyelerine tahsis edilen alanları yerinde gösteren Başkan Mahçiçek, yapılacak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

Gezide kendilerine tahsis edilen alanda incelemelerde bulunarak Başkan Mahçiçek’ten bilgiler alan davetliler ise geliştirdikleri projeleri hızlı şekilde hayata geçireceklerini belirtti.

“12 Ağustos’ta da özel projeyi açmaya karar verdik”

Deprem afeti sebebiyle EXPO 2023’ün açılışını ertelediklerini dile getiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kentin yaraların sarıldığı bir dönemde EXPO 2023 gibi uluslararası bir projeye ev sahipliği yapmasının önemine değinerek, “Bildiğiniz gibi uluslararası bir projemiz olan EXPO 2023’ü Nisan ayında açacaktık ama malum büyük deprem afetinden dolayı açılışımızı ertelemek zorunda kaldık. Büyük emeği olan Büyükelçimiz Erdoğan Kök ve diğer çalışma arkadaşlarımızla istişarelerde bulunduk, EXPO 2023’ü önümüzdeki yıla erteleyelim mi yoksa bu yıl uygun bir zaman diliminde açılışını gerçekleştirelim mi dedik. Fikir teatisinden sonra bu sene açma sonucuna vardık. Kahramanmaraş’ımızın ve insanlarımızın rehabilite olacağı bir alana ihtiyacı var diye düşündük. On binlerce insanın gelip gideceği, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlayacağı bir dönem olmasına gayret ettik ve 12 Ağustos’ta da özel projeyi açmaya karar verdik” dedi.

“Kahramanmaraş’ı çok daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız”

Kahramanmaraşlı vatandaşların dinlenebileceği bir alan oluşturduklarını anlatan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’le hedeflerininKahramanmaraş’ı ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda çok daha güçlü şekilde ayağa kaldırmak olduğunu söyledi. Başkan Mahçiçek şu şekilde konuştu, “Bugün de belediye başkanlarımızla bir araya geldik, çünkü onların da EXPO 2023’te bahçe kuracakları bir alan ve projeler var. Bir an önce projelerine başlamaları için karşılıklı istişarelerde bulunduk. İnşallah onlar da kısa sürede çalışmalara başlayacak. Kahramanmaraş’ımızın en büyük eksikliği neydi? Tanınırlığı ve bilinirliğinin artmasıydı. Bu anlamda EXPO’lardan daha üst düzeyde bir proje yok. Bir dünya projesi olan EXPO 2023’ü vaktinde tamamladık, inşallah diğer belediye ve kurumlarımız da vaktinde çalışmalarını tamamlayacak. Dışişleri Bakanlığımızla gerekli mutabakatları tamamladık, onlar katılacak ülkelere gerekli notaları bildirdiler. Bizler de hazırlıklarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 12 Ağustos’ta bu güzel projeyi açacağız. Bu aşamada gerçekten Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin gidip dinlenebileceği, rahat vakit geçirecekleri bir alan da yok. Aynı zamanda bunu da ağlayacak inşallah. Allah ömür verirse hep beraber 12 Ağustos’ta EXPO 2023’ü açarız diye temenni ediyorum. Davetimize icabet eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Rüstem Keleş hocamız başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Kahramanmaraş’ımızı hem yaşanabilir kentler düzeyinde hem de tanınırlık ve bilinirlik bakımındanen üst sıralara taşıyacağız.”

“EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum”

Başkan Mahçiçek’e teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise, “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak katılacağımız Hanefi Mahçiçek başkanımızın projelerinden biri olan EXPO 2023 deprem sebebiyle ertelense de inşallah 12 Ağustos’ta kapılarını açacak. Kahramanmaraş’ımızın ve bölgemizin tanıtımına katkı sunacak, depremin yaralarının bir an önce sarılmasını sağlayacak. 12 Ağustos’ta faaliyete geçecek olan EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“12 Ağustos’ta bu büyük projeyi hep birlikte açacağız”

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da EXPO 2023’ün önemli bir marka proje olduğunu belirterek, değerinin ilerleyen yıllarda daha çok anlaşılacağına vurgu yaptı. Okumuş, “Duayen belediye başkanımız Hanefi Mahçiçek’in projesi olan EXPO 2023 Sergi Alanı’nı ziyaret ettik. İnşallah 12 Ağustos’ta bu büyük projeyi hep birlikte açacağız. Marka şehir olmak için marka projeler üretmek lazım. Çok reklam vermekle bir şehir marka olmaz. EXPO 2023 alanı da marka olmayı hak eden önemli bir proje. Zamanla anlaşılacak buranın değeri ama yurt dışından veya yurt içinden Kahramanmaraş’a gelen ziyaretçilerin nereyi gezeyim diye düşündüğünde bir adresimiz olacak. Emeği geçen Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Normalleşme süreci açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz”

Gecikmeli de olsa EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’a değer katacağına inandığını dile getiren Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ise, “Hanefi Mahçiçek başkanımızın daveti üzerine EXPO 2023 alanında bir toplantı yaptık, istişarelerde bulunduk. Hem ilimizi hem de ülkemizi temsil noktasında gecikmeli de olsa bu projenin başlaması şehrimize değer katacak. İnşallah deprem felaketinin ardından normalleşme süreci açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Göksun Belediyesi olarak 12 Ağustos’da EXPO 2023’e katılacağız, ülkemize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“EXPO 2023 kıymetli ve güzel bir proje”

Şehrin tanıtımı ve marka değerini artırılması anlamında EXPO 2023’ün önemine dikkat çeken Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de şu ifadeleri kullandı, “Sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan bakıldığında şehrimizin tanıtımı ve marka değerini artırılması anlamında EXPO 2023 büyük önem arz ediyor. Kahramanmaraş’ın bundan sonraki süreçte marka projeler geliştirmesi çok önemli. Kendimizi artık Gaziantep’le değil Barselona veya New York ile rakip görmemiz gerekiyor. Yani dünya ile entegre olan projeler geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda EXPO 2023 kıymetli ve güzel bir proje. İnşallah açıldığında EXPO’nun Kahramanmaraş’a ne kadar büyük değer kattığını hep birlikte göreceğiz.”