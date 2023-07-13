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Kahramanmaraş KAMEK’te yeni dönem başladı!

Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda yeni dönem başladı. Toplamda bin 39 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen yeni dönemde alanında uzman eğitmenler tarafından 28 branşta ücretsiz eğitim veriliyor.

Kahramanmaraş KAMEK’te yeni dönem başladı!

Kahramanmaraş KAMEK’te yeni dönem başladı!

Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda yeni dönem başladı. Toplamda bin 39 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen yeni dönemde alanında uzman eğitmenler tarafından 28 branşta ücretsiz eğitim veriliyor.

13 Temmuz 2023 Perşembe 19:22

Şehrin imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da hayatın normalleşmesi için yoğun gayret gösteriyor.

Vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için hayata geçirilen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAMEK) deprem sonrası yeni dönem eğitimleri başladı. Toplamda bin 39 kursiyerin katılım sağladığı yeni dönemde; keman, kanun, İngilizce, takı tasarım, akıl zekâ oyunları, fotoğraf çekimi, yazarlık ve bilgisayar işletmenliği gibi toplamda 28 farklı branşta ücretsiz eğitim veriliyor.

Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği kurslardan birisi de Pastacı Çırağı atölyesi oldu. Alanında uzman eğitmenler tarafından katılımcılara bir yandan teorik bilgiler verilirken bir yandan da Büyükşehir’in profesyonel mutfaklarında gerçekleştirilen pratik eğitimlerle kursiyerlerin el becerilerini ve yeteneklerini geliştirmesi sağlanıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Pastacı Çırağı sertifikası almaya hak kazanacak. Eğitimlerin kişisel gelişimleri açısından çok faydalı olduğunu belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Son Güncelleme: 13.07.2023 20:14
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Kahramanmaraş KAMEK’te Yeni Dönem Başladı!
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