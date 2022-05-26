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Kahramanmaraş'ta 2. Afşin ulusal fotokamp projesi basına tanıtıldı

Afşin ilçesinde 2-5 Haziran'da gerçekleştirilecek kamp ve fotoğraf etkinliği basına tanıtıldı.

Kahramanmaraş'ta 2. Afşin ulusal fotokamp projesi basına tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta 2. Afşin ulusal fotokamp projesi basına tanıtıldı

Afşin ilçesinde 2-5 Haziran'da gerçekleştirilecek kamp ve fotoğraf etkinliği basına tanıtıldı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 08:19
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Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, belediye ve Thousand Bulls Production ve Binboğalar Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) iş birliğiyle organize edilen etkinliğe ülkenin çeşitli yerlerinden gelen fotoğraf ve doğa tutkunlarının katılım sağlamasını beklediklerini belirtti.

İlçeyi sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda destekleyecek projelerin hayata geçirilmesinin önemine değinen Güven, bu yıl organizasyonu kültürel etkinliklerle destekleyeceklerini kaydetti.

Güven, şöyle konuştu:

"Bir taraftan fotoğraf etkinlikleri yapılırken usta fotoğraf sanatçılarımız tarafından söyleşi akşamları düzenlenecek. Bizlerden desteklerini esirgemeyerek bize öncülük eden fotoğraf sanatçımız Mustafa Ertekin hocamıza ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına ilçemizde kurulan Binboğalar Fotoğraf Yolcuları Topluluğu üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Fotokamp Koordinatörü Mustafa Ertekin de, etkinlik sayesinde bölgenin bilinilirliğinin daha da artacağını düşündüklerini dile getirdi.

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Kahramanmaraşta 2. Afşin Ulusal Fotokamp Projesi Basına Tanıtıldı
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