Kahramanmaraş'ta 23 Nisan'da dünyaya gelen çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, doğum günü 23 Nisan olan 8 yaşındaki Yusuf Can ile 7 yaşındaki Fatma Gül'ü sevindirmek için harekete geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan iki çocuğa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve İl Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü Mutlu Kaya tarafından pastayla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan çocuklar, Özdemir ve Kaya'ya teşekkür ederek pastadaki mumları üfledi.

Etkinlikte ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için gitarla müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Gazetecilere açıklama yapan Özdemir, çocukları mutlu etmek için yapılan etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, "İsteriz ki her gün onlarla birlikte olalım ve her gün çocukları mutlu edelim. Bugün de bizim için keyifli oldu. Dilerim çocuklar da mutlu olmuştur." dedi.

Kaya ise çocukları mutlu etmek için bu tür programların kentteki tüm ilçelerde yetkililer tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.