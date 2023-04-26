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Kahramanmaraş'ta 39 cami hasar gördü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler kentte birçok ibadet ve camilere zarar verdi.

Kahramanmaraş'ta 39 cami hasar gördü

Kahramanmaraş'ta 39 cami hasar gördü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler kentte birçok ibadet ve camilere zarar verdi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 17:51

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yer alan Bahçelievler Caminin minaresi yıkıldı, duvarları ise hasar gördü. Vakıflar Müdürlüğü tarafından yeniden restore edilecek cami ibadete kapatıldı.

Depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta, Vakıf Kültür Varlıklarına bağlı, 39'u cami 42 tarihi yapı da hasar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihi yapılarda hasar tespiti başlattı.

11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce binayı yerle bir ederken, yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi yapıları da etkiledi. Bahçelievler Camii’nde depremden kurtarılan asırlık Kur'an-ı Kerimler ise dikkat çekti.

Son Güncelleme: 26.04.2023 18:54
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Kahramanmaraşta 39 Cami Hasar Gördü
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