Kahramanmaraş'ta çifte deprem!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Elbistan olan 3,7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD verilerine göre, saat 12.31'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Deprem yerin 11.6 kilometre altında gerçekleşti.