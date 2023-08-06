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"Kahramanmaraş'ta hayat pahalılığı endişe verici seviyelerde"

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz hakkında ciddi endişelerini dile getirdi. Çevik, insanların artan yaşam maliyetleri karşısında çaresiz kaldığını ve ekonomik koşulların her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtti.

"Kahramanmaraş'ta hayat pahalılığı endişe verici seviyelerde"

"Kahramanmaraş'ta hayat pahalılığı endişe verici seviyelerde"

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz hakkında ciddi endişelerini dile getirdi. Çevik, insanların artan yaşam maliyetleri karşısında çaresiz kaldığını ve ekonomik koşulların her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtti.

06 Ağustos 2023 Pazar 18:26

Çevik, "Gelirler giderleri karşılayamıyor. İnsanlar çıldıracak gibi. Kiralar alıp başını gidiyor. Bu gidişe "dur" diyen yok." dedi. Çevik ayrıca, yükselen işyeri kira fiyatlarının esnafı iş bırakmaya zorladığını, maaşların ve ücretlerin artık ev kiralarıyla bile yarışamadığını ifade etti.

"Sevinmeyi, gülmeyi, eğlenmeyi unuttuk. Hastayız, başucumuzda ağlayanımız yok." şeklinde konuşan Çevik, yaşanan ekonomik krizin toplumun moralini de düşürdüğünü belirtti.

Yerel ve ulusal medyanın bu durumu yeterince gündeme getirmediğini öne süren Çevik, "Yandaş medya bunları görmüyor. Sınırlarımızın dışına çıktılar galiba." dedi ve seslerinin duyulmasını talep etti.

Çevik, hükümeti durumun ciddiyetini anlamaya ve acil önlemler alarak bu gidişata "dur" demeye çağırdı.

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Kahramanmaraşta Hayat Pahalılığı Endişe Verici Seviyelerde
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