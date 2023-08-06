"Kahramanmaraş'ta hayat pahalılığı endişe verici seviyelerde"

Çevik, "Gelirler giderleri karşılayamıyor. İnsanlar çıldıracak gibi. Kiralar alıp başını gidiyor. Bu gidişe "dur" diyen yok." dedi. Çevik ayrıca, yükselen işyeri kira fiyatlarının esnafı iş bırakmaya zorladığını, maaşların ve ücretlerin artık ev kiralarıyla bile yarışamadığını ifade etti.

"Sevinmeyi, gülmeyi, eğlenmeyi unuttuk. Hastayız, başucumuzda ağlayanımız yok." şeklinde konuşan Çevik, yaşanan ekonomik krizin toplumun moralini de düşürdüğünü belirtti.

Yerel ve ulusal medyanın bu durumu yeterince gündeme getirmediğini öne süren Çevik, "Yandaş medya bunları görmüyor. Sınırlarımızın dışına çıktılar galiba." dedi ve seslerinin duyulmasını talep etti.

Çevik, hükümeti durumun ciddiyetini anlamaya ve acil önlemler alarak bu gidişata "dur" demeye çağırdı.