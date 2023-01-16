Kahramanmaraş'ta kopan yüksek gerilim hattı korkuttu

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 25'nci kilometresinde karayolunun üzerinden geçen yüksek gerilim hattı telleri bilinmeyen nedenle koptu. Yüksek gerilim hattından kopan teller trafikte aksamalara neden oldu.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve AKEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı polis ekipleri, karayolu üzerinde trafiği kontrollü sağladı.

Bölgenin elektriğinin kesilmesiyle ekipler, dev vinçlerle kopan yüksek geririm hatları yoldan kaldırdı. Gerekli onarım çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.