Kahramanmaraş'ta kültür varlıklarına yönelik yardımlar başlıyor!

Açıklamada şöyle denildi;

““27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" ve 06.05.2023 tarihli ve 32182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen 17 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde ve Tunceli) ve Sivas ili, Gürün ilçesinde yer alan özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarına yardım yapılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda 2023 yılında yardımlardan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin proje ve uygulama yardımları için en geç 15 Haziran 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar taşınmazın bulunduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihi de 15 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir.”