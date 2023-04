Kahramanmaraş'ta "Maraş'ına Sahip Çık" Hareketi Kuruldu

Hareketin amacı, şehrin yeniden inşası için adil ve kültürel mirasa uygun şehrin ve şehirde yaşayan insanların hak ve hukukunu koruyarak Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kaldırılmasını sağlamak olacak.

STK'lar, akademisyenler, gönüllü insanların bir araya gelmesiyle kurulan hareket, siyaset ve parti üstü bir yaklaşım sergileyecek.

Öncelikleri arasında deprem sonrası imar planlaması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlandırılması, kültürel varlıkların korunması, göçün önlenmesi ve sosyal-kültürel-ekonomik hayatın canlandırılması yer alıyor.

Şehrin ve şehirde yaşayan insanların hak ve hukukun korunması, çevresel duyarlılık ve alanında uzaman insanların karar mekanizmalarında yer alınması sağlanarak şehrin evlatlarının söz sahibi olmasına,

Kentsel dönüşümün planlanması, esnaf ekonomisine ağırlık verilmesi, şehrin sanayisinin yeniden kalkınması gibi konulara özellikle odaklanmasına,

Kahramanmaraş'ın sadece deprem sonrası dönemde değil, uzun vadede de gelişmesine, büyümesine, kalkınmasına ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesine katkı sağlamak için çalışacak.

Maraş’ına Sahip Çık Hareketi için bir araya gelen gönüllü insanlar ve STK’lar tarafından yapılan ortak açıklama da şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, bu şehirde doğmuş, büyümüş, yaşayan ve yaşayacak olan bireyler ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak, yaşadığımız büyük felaketin ardından şehrimizin her alanda yeniden inşasıkonusunda yapılan uygulamaların adil ve Kahramanmaraş'ın geleceği açısından yeterli olmadığı konusunda ciddi endişeler taşımaktayız. Bu süreçte Kahramanmaraş’ın gücünü, birlikte hareket edebilme potansiyelimizi ve kenetlendiğimizi göstermek için hep birlikte el ele verelim. Eğer, Kahramanmaraş için gerçekten çözüm odaklı ve sürdürülebilir sağlam bir gelecek oluşturmak istiyorsak, siyasi görüş farkı gözetmeksizin hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu nedenle tüm siyasi partileri, Sivili Toplum Kuruluşlarını, Basın Mensuplarını ve şehrini seven her kesi yapılacak çalışmalara destek vermeye davet ediyoruz. Depremde şehrimizi terk etmek zorunda kalan hemşehrilerimizinde bir an önce dönmesini ve şehrimize sahip çıkmalarını bekliyoruz.”

Kahramanmaraş Ticaret Odası, Kahramanmaraş Barosu, Kahramanmaraş Mimarlar Odası, Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası, Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası gibi kuruluşların şehir adına yaptığı çalışmaları destekleyerek, gündeme getirerek kamuoyu oluşturmak hareketimizin en temel aracıdır.