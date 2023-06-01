Kahramanmaraş'ta Muayenesiz Araç Kullananlar Dikkat!

6 Şubat depremleri nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa da OHAL ilan edildiği için araç muayeneleri dondurulmuştu.

Ohal'in kalmasıyla afetten etkilenen araç sahipleri için muayene süreciyle ilgili bilgiler açıklandı. TÜVTÜRK ten yapılan bilgilendirmeye göre, muayene geçerlilik tarihi 06.02.2023 ile 08.05.2023 arasında olan araçlar, 08.06.2023 tarihine kadar araç muayenesi yaptırdıkları durumda muayene gecikme bedeli alınmayacak.

8 Haziran'dan sonra istasyonlara müracaat edilmesi halinde geriye dönük gecikme bedelinin tamamı depremzede de olsa ruhsat sahibinden tahsil edilecek.