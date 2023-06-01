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Kahramanmaraş'ta Muayenesiz Araç Kullananlar Dikkat!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 10 ilde araç muayene geçerlilik süreleri uzatılmıştı. Araçlarının muayeneleri biten depremzede vatandaşlar 8 Haziran'a kadar yenilemez ise gecikme bedeli alınacağı açıklandı.

Kahramanmaraş'ta Muayenesiz Araç Kullananlar Dikkat!

Kahramanmaraş'ta Muayenesiz Araç Kullananlar Dikkat!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 10 ilde araç muayene geçerlilik süreleri uzatılmıştı. Araçlarının muayeneleri biten depremzede vatandaşlar 8 Haziran'a kadar yenilemez ise gecikme bedeli alınacağı açıklandı.

01 Haziran 2023 Perşembe 14:43

6 Şubat depremleri nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa da OHAL ilan edildiği için araç muayeneleri dondurulmuştu.

Ohal'in kalmasıyla afetten etkilenen araç sahipleri için muayene süreciyle ilgili bilgiler açıklandı. TÜVTÜRK ten yapılan bilgilendirmeye göre, muayene geçerlilik tarihi 06.02.2023 ile 08.05.2023 arasında olan araçlar, 08.06.2023 tarihine kadar araç muayenesi yaptırdıkları durumda muayene gecikme bedeli alınmayacak.

8 Haziran'dan sonra istasyonlara müracaat edilmesi halinde geriye dönük gecikme bedelinin tamamı depremzede de olsa ruhsat sahibinden tahsil edilecek.

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