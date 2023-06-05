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Kahramanmaraş'ta toplu taşımaya yüzde 27 zam!

6 Şubat depremlerinin vurduğu Kahramanmaraş'ta felaketin ardından vatandaşlar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya başlamıştı.

Kahramanmaraş'ta toplu taşımaya yüzde 27 zam!

Kahramanmaraş'ta toplu taşımaya yüzde 27 zam!

6 Şubat depremlerinin vurduğu Kahramanmaraş'ta felaketin ardından vatandaşlar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya başlamıştı.

05 Haziran 2023 Pazartesi 15:14

Depremlerin üzerinden 4 ay geçti ve artık ücretsiz tarife bitti, zamlı tarife başladı...

Asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş'ta vatandaşlar geçim derdine düşmüşken seçim sonrası zamlar yağmur olup yağmaya başladı.

Kurban bayramına sayılı günler kala alınan UKOME kararıyla, ücretsiz toplu taşıma bugünden itibaren zamlı tarifeye geçiş yaptı. Yüzde 27 zam gelen şehir içi ulaşımda tam kart 5 buçuk liradan 7 liraya, öğrenci kart 3 buçuk liradan 4 liraya yükseldi.

Kahramankartı olmayan vatandaşlar ise 7 lira ödedikleri şoför karta artık 10 lira ödeyecekler.

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Kahramanmaraşta Toplu Taşımaya Yüzde 27 Zam!
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