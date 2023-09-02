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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’den Depremzedelere Sürpriz Ziyaret

Gökbayrak Platformu ve Beklenen Cemre KahramanmaraŞ Derneği tarafından Muhsin Yazıcıoğlu parkında kurulan Gökbayrak Şehitler Çadır kenti 7 aydır vatandaşa barınma ve temel ihtiyaç imkanı sağlıyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’den Depremzedelere Sürpriz Ziyaret

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’den Depremzedelere Sürpriz Ziyaret

Gökbayrak Platformu ve Beklenen Cemre KahramanmaraŞ Derneği tarafından Muhsin Yazıcıoğlu parkında kurulan Gökbayrak Şehitler Çadır kenti 7 aydır vatandaşa barınma ve temel ihtiyaç imkanı sağlıyor.

02 Eylül 2023 Cumartesi 17:02

Çadır kenti ziyaret eden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, vatandaşların derdini dinledi.

Konteynir kentlerin daha yaşanılabilir bir ortam sunacağı konusunda vatandaşları bilgilendirip destek olacakları sözününü veren Vali Ünlüerin ziyaretine Beklenen Cemre Kahramanmaraş Derneği Başkanı ve aynı zaman da Gökbayrak Platformu Başkanı Seyfullah Dizibuyuk eşlik etti.

Dizibuyuk, “Buraya kadar getirdiğimiz süreci devletimizin yetkili organlarına devrediyor olmak bizim için onurdur. Tüm Yönetim kurulum adına ilgilerinden dolayı sayın Valimize ve sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Milletimizin Hizmetinde faaliyetlerimize devam edecegiz.” dedi.

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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’den Depremzedelere Sürpriz Ziyaret
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