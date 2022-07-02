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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş yılın iyilik meleğini seçti

Kahramanmaraş’ta 15. Uluslararası Eshab-ı Kehf ödülleri sahiplerini buldu.

Kahramanmaraş yılın iyilik meleğini seçti

Kahramanmaraş yılın iyilik meleğini seçti

Kahramanmaraş’ta 15. Uluslararası Eshab-ı Kehf ödülleri sahiplerini buldu.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:02
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Kahramanmaraş’ta özel bir otelde düzenlenen ödül töreninde Kahramanmaraşlı iş insanı Adem Mağralı’ya ‘Yılın İyilik Ödülü’ verildi.

Ödülünü Bülent Meşe’nin elinden alan Adem Mağralı, "Şehrimizde böyle güzel bir organizasyon yapıldığı için mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince hemşerilerime destek olmaya çalışıyorum. Çocukların mutluluğunu görünce mutlu oluyorum. Böyle güzel bir ödülle taçlanması benim için gerçekten muazzam bir deneyim oldu. Her zaman dediğim gibi ‘Biz birlikte güçlüyüz’ güçlenmeye devam edeceğiz inşallah” dedi.

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