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Kahramanmaraş’ın sembolü şelale park hizmete açıldı!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binlerce insan hayatını kaybederken yüzlerce iş yeri yerle bir oldu.

Kahramanmaraş’ın sembolü şelale park hizmete açıldı!

Kahramanmaraş’ın sembolü şelale park hizmete açıldı!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binlerce insan hayatını kaybederken yüzlerce iş yeri yerle bir oldu.

26 Nisan 2023 Çarşamba 17:01

Trabzon Bulvarı üzerinde yıllardır hizmet veren şehrin sembolü Şelale Park, müşterilerine kapılarını açtı.

Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarıyla, Trabzon Bulvarı’nın kestiği kent meydanında çeyrek asırdır lokanta, pastane ve çay bahçesi alanında hizmet veren Şelale Park, 3 bin metrekare açık, 300 metrekare kapalı alanda 7’den 70’e müşterilerini ağırlıyor.

İşletme sahibi Mehmet Önal, son durum hakkında şunları söyledi: “Öncelikle Kahramanmaraş'a ve Türkiye'mize geçmiş olsun. Yaşadığımız felaket anlatılacak gibi değil Allah kimseye yaşatmasın. Ama hayat bir şekilde devam ediyor Biz de Şelale Park ailesi olarak işletmemizi açtık. Yaralarımızı sardık ve yaralarını sarmaya çalışan esnafa da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. herkese geçmiş olsun diyorum ve Şelale Park ailesi olarak da herkesi Kahramanmaraş'taki tesisimize bekliyorum” dedi.

Şelale Park müşterilerinden Mehmet Yüce ise, “Öncelikle herkese geçmiş olsun büyük bir deprem felaketinden bu yana geldik. Daha önceden Şelale parkımıza cıvıl cıvıl herkes gelir giderdi. Şu an Şelale Park yeniden hasarsız bir şekilde ayakta kaldığı için hizmete açılmıştır Bu da bizi ziyadesiyle memnun etmiştir" diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.04.2023 18:54
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Kahramanmaraş’ın Sembolü şelale Park Hizmete Açıldı!
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