Kahramanmaraşlı genç gazeteciye başkentte yeni görev

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünde Haber Editörü olarak görev yapan genç gazeteci Ömer Kara, Türkiye Belediyeler Birliğinde asaleten görevine başladı. Geçici görevle bir süredir bulunduğu TBB'nin Basın ve Yayın Müdürlüğünde görevine asaleten başlayan Editör Kara, yerel yönetimlere ilişkin haberleriyle kamuoyunu başkent Ankara'dan bilgilendirmeye devam edecek.

Ömer Kara kimdir?

1995 doğumlu Kara, İstanbul Üsküdar'da yaşamış ve 2017 yılında memleketi Kahramanmaraş'a dönmüştür. Kara; Trakya Üniversitesinde aldığı Sanat Tarihi eğitiminin ardından, Ege Üniversitesinde Tarih Bölümü öğrencisiyken bölücüler tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hatırasını yaşatmak için lisans eğitimini Tarih Bölümü okuyarak tamamlamıştır. KSÜ'de Genel Türk Tarihi, Sakarya Üniversitesinde ise Mahallî İdareler ve Şehircilik programlarında yüksek lisans yapmaktadır.

Kara, 2011'de TRT Avaz'da "tripot taşıyarak" başlayadığı gazetecilik mesleğine halen devam etmektedir. Onlarca şiir, makale, kitap ve röportajda imzası bulunan Kara ayrıca, Türkiye'nin en eski hakemli dergilerinden Türk Yurdu'nda yayımladığı "Nursultan Nazarbayev İdaresindeki Kazakistan’ın Türk Dünyasına Bakışı (1991-2019)" başlıklı makalesiyle dergi tarihinin en genç akademik makale yazarı unvanını almıştır. Gazetecilik mesleğinin yanı sıra Kara, ulusal yayıncılık kuruluşlarından Mavi Gök Yayınları ve Demlik Mecmua'da yazarlık ve editörlük yapmakta; Yeni Tanin ve Hemşehrim adlı yeni medya platformların ise Genel Yayın Yönetmenliğini yürütmektedir.