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Kahramanmaraşlı Siyam İkizleri Umreye Uğurlandı

Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu kafile, umre için kutsal topraklara gitti.

Kahramanmaraşlı Siyam İkizleri Umreye Uğurlandı

Kahramanmaraşlı Siyam İkizleri Umreye Uğurlandı

Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu kafile, umre için kutsal topraklara gitti.

19 Kasım 2022 Cumartesi 12:22

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM), 70 kişilik kafile için tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından umreye gideceklere, yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verildi.

İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Yasin Aydemir, kutsal topraklara gidecek kişileri tebrik etti.

Kafilede yer alan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, kutsal topraklara ilk defa gitmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Heyecanlı olduğunu ifade eden Sema Tanrıkulu, "Çok mutluyuz. Elhamdülillah o sevinç ve heyecan hala kalbimizde. Duygular paha biçilemez güzellikte." diye konuştu.

Duaların ardından 70 kişilik umre kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.

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Kahramanmaraşlı Siyam İkizleri Umreye Uğurlandı
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