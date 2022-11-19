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Kahramanmaraşlı Tarihçi Işık, “Osmanlı Gizli Polis Teşkilatının Kurucusu Bir Sahtekar Rum!”

Kahramanmaraşlı Tarihçi-Yazar Mehmet Işık, youtube kanalından Osmanlı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Kahramanmaraşlı Tarihçi Işık, “Osmanlı Gizli Polis Teşkilatının Kurucusu Bir Sahtekar Rum!”

Kahramanmaraşlı Tarihçi Işık, “Osmanlı Gizli Polis Teşkilatının Kurucusu Bir Sahtekar Rum!”

Kahramanmaraşlı Tarihçi-Yazar Mehmet Işık, youtube kanalından Osmanlı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 15:09

Osmanlı’nın gizli polis teşkilatıyla ilgili çarpıcı bilgiler veren Mehmet Işık, “Osmanlı Gizli Polis Teşkilatının Kurucusu Bir Sahtekar Rum!” dedi.

Işık, “Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi ile birlikte devlet kademelerinde köklü köklü değişiklikler yapmaya başladı. Tanzimat Fermanını kaleme alan ve uzun yıllar Osmanlı Devleti'nde etkili olan Mustafa Reşid Paşa çeşitli vazifelerin ardından bir müddet sadrazamlık yaptı. İngiltere ile yakın ilişkiler olan Mustafa Reşid Paşa; İngiltere'nin Osmanlı'daki en uzun süre görev yapan elçisi Stratford Cenining ile yakın dosttu.

Onun tavsiyesi ile Osmanlı Devleti'nin ilk gizli polis teşkilatını kurdu...”

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Kahramanmaraşlı Tarihçi Işık“Osmanlı Gizli Polis Teşkilatının Kurucusu Bir Sahtekar Rum!”
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