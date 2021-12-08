Kahramanmaraşspor’da imzalar atıldı

Ligde bir türlü çıkış yakalamayan ve alt sıralarda kalan Kahramanmaraşspor’da boş olan Teknik Direktörlük koltuğuna geçen sezon takımın başında yer alan Sinan Yücer, sportif direktörlüğe ise daha önce Kahramanmaraşspor’da forma giyen Aytürk Hocaoğlu getirildi.

Geçen hafta Recep Aydemiri’in karşılıklı olarak ayrıldığı Kahramanmaraşspor’daki Teknik patronluk koltuğunu 2020-2021 sezonunda Kahramanmaraşspor’da görev yapan Sinan Yücer getirildi. Sinan Yücer takımın başında çıktığı 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Topladığı 27 puanla takımı 11.sırada bıraktı. Sinan Yücer yönetiminde 26 gol atan Kahramanmaraşspor kalesinde 33 gol görmüştü.

Anlaşma sağlamak üzere Kahramanmaraş'ta bir araya gelen Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ile Teknik Direktör Sinan Yücer, arasında sözleşme imzalandı.

“KAHRAMANMARAŞSPORUMUZU BU ZOR DÖNEMDEN KURTARACAĞIZ”

İmza töreninde karşılıklı imzalar sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Bugün burada tesislerimizde takımımıza emanet edeceğimiz teknik direktörümüzün imza töreni için bulunmaktayız. bu noktada bizle birlikte olan bir noktada yüreğini koyacak emeğini koyacak Sinan hocama hoş geldin diyorum, Sinan hocamla daha önce çalıştık zaten o Kahramanmaraş sporu bizleri şehri taraftarı bu şehirdeki potansiyeli bilen bir teknik adam bizlerde tercihimizi bu zor dönemde bu noktada değerlendirdik hocamla karşılıklı anlaşarak Kahramanmaraş sporumuzu bu zor dönemden kurtaracağız aynı şekilde yeni yapılanmamıza sportif direktör olarak da Aytürk Kocaoğlu Aytürk de bildiğiniz gibi Kahramanmaraş spora ve futbolculara 3 yıl emek vermiş bizimde sevdiğimiz artık kendi İstanbullu oda futbolcularla yönetim manasında futbolcularla teknik ve idari anlamda bu şekilde ulusal yapımızı ileriye götürme hem de takımımızı sportif manada varmamız gereken yere ulaşmamız bakımında bizlere katkı sağlayacaklar bir kere daha sizlere hoş geldiniz diyorum Sinan hocama teşekkür ediyorum Aytürk Hocaoğlu hayırlı olsun diyorum” dedi.

“BAŞARISIZLIĞI KABULLENİYORUM”

Biz Kahramanmaraş olarak her zaman şehir olarak mücadeleye alışık bir şehiriz diyen Başkan Ceyhan, “Ecdadımızdan beri böyle bu sene çok kötü başladık sportif olarak sıkıntılı bir durumdayız ama biz takımımıza güveniyoruz. Takım geçen hafta da karakterini gösterdi. Diyarbakır maçında mücadele örneğini gösterdi ve maçı 4-1 aldı hayatta yanlış saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir bu başarı tek maçta kalırsa bize yetmez bunu seri haline getirmemiz gerekiyor bu haftaki maçımız Ergene Velimeşe ile inşallah o maçtan da gerekli puanı alır ve Kahramanmaraş’ı temsil ederiz” diye konuştu.

“BURAYA ŞEREFLE, ONURLA, MUTLULUKLA GELDİM”

Beni bu göreve layık gören herkse çok teşekkür ediyorum diyerek açıklamalara başlayan Teknik adam Sinan Yücer, “Eski sporcum Aytürk kardeşime de yeni görevinde başarılar diliyorum, hem de bu süreçte bana destek verdiği için teşekkür ediyorum. Kahramanmaraşspor’da olmaktan ben çok mutluluk duyuyorum, Buraya şerefle, Onurla, mutlulukla geldim. Ve buradan sıkıntılı başlayan bir ligde mutlu devam edip, mutlu bitirerek burada sezonu bitirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“HEP BERABER TAKIMI AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Başarının inanmak ve birliktelikten geleceğin ifade eden Teknik Adan Yücer, “Bunun içinde Ben, Hocalarım, Başkanım, Taraftarımız hep birlikte elimizden geleni değil de, elimizden gelenden fazlasını yaparsak bu şehri hep beraber tekrar ayağa kaldırıp lig sonunda hak ettiğimiz yerde bitirebiliriz. Kahramanmaraşspor güçlü bir cama, güçlü bir kulüp her şeyden güzeline layık bir kulüp ve hak ettiği yerlere hep beraber, Allah birlikte ulaşmayı nasip eder” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARLARIMIZ HER ŞARTTA BİZİ DESTEKLESİNLER”

Taraftarın takıma sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Teknik adam Yücer, “Taraftarlarımız her şartta bizi desteklesinler, lig içerisinde kayıplar olur, galibiyetler olur. Ne kayıp ettiğimiz için ligden düşüyoruz, ne kazandığımız için ligde kalıyoruz. Önemli olan en son hakemin çalacağı düdükte olmamız gereken yerde ligi bitire bilmek. O ana kadar desteklerini bekliyoruz. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah sıkıntılı ligi mutlu bitiririz” dedi.

“BAŞARCAĞIMIZI BİLDİM İÇİN BURDAYIM”

Bir ekip olunduğunda başarının da geleceğini ifade eden Sportif Direktör Aytürk Hocaoğlu ise, “Bu zor dönemde yanımızda olduğunuz için hepinizden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanım bu işe gönlünü koydu, az önce kendisi de anlattı. Gönlünü koyduğu için beni de burada durmam için ikna etti. Hocamda sağ olsun davetimizi kırmayıp burada bulundu. Kahramanmaraşspor benim gönlümde çok başka Kahramanmaraşlıyım diyebilecek bir noktadayım. Benim naçizane sizden isteğim herkesten Kahramanmaraşspor benim diyebilen, benim hocam benim takımım benim şehrim diyebilen herkesi biz yanımızda görmek istiyoruz. Bu birlikten kuvvet doğar ifadesidir. Ben burada inanıyorum ve başaracağımızı bildim için buradayım buradaki ana tema benim duygusu. Burada takım benim, hoca benim, başkan benim diyen herkes bizim yanımızda olsun. İnanıyorum gönüller bir attığı sürece en basit geçen haftadaki maç sahadaki herkes inandı, o gün oynadığımız hiç yoksa sahada yüreğimizi koyacağımıza inanıyoruz. Allah inşallah gönlümüze göre verir, daha yapacağımız icraatları mızı ilerleyen süreçte konuşmamız gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.