Kahramanmaraş’ta 10 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde ’Türkiye Yüzyılına Nefes’ temasıyla 81 ilde düzenlenen fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen etkinlikte, protokol ve vatandaşlar tarafından 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Ülke genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Kahramanmaraş’ta da fidan dikimi gerçekleştirildi. 10 bin fidanın toprakla buluşturulduğu organizasyonda farklı okullardan etkinlik alanına gelen öğrencilere ağaç diktirmeye ve yaşatmaya yönelik farkındalık oluşturuldu.

Ağaca karşı duyarlı, orman sevgisini aşılamak için her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç etkinlikte yaptığı açıklamada; “Öğrencilerimizin hepsine ağaç diktirmeye çalışıyoruz. Burası büyük bir saha ve burada yaklaşık 10 bin fidanı burada toprakla buluşturuyoruz. Buradaki amacımız ağaca karşı duyarlı, orman sevgisini aşılamak adına yapılan bir çalışma. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 81 ilde bi n 23 lokasyonda yapılıyor. Bu da ülkemizin ağaçlandırmaya ve yeşillendirmeye önem verdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.