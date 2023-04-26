Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası engelli kalan çocuklar için etkinlik!

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında engelli kalan çocuklara özel etkinlikler düzenleniyor.

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası engelli kalan çocuklar için etkinlik!

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası engelli kalan çocuklar için etkinlik!

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında engelli kalan çocuklara özel etkinlikler düzenleniyor.

26 Nisan 2023 Çarşamba 16:14

İstanbul’dan gelen alternatif eğitim gönüllüsü Belkıs Ulusoy ve eşi Kerem Ulusoy , depremden etkilenen çocuklara farkındalık yaratmak ve yaşam haklarına dikkat çekmek amacıyla “ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN KOŞ” etkinliği organize etti.

Etkinlikte depremden 102 saat sonra kurtarılan ve sol bacağını kaybeden Melike Şavkılı’da öncülük etti. Yürüyüşe, çocukları için farkındalık oluşturmak isteyen anne babalar ise boyanan pankartı taşıyarak eşlik etti.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kerem Ulusoy, “6 Şubatla ilgili yaşadığımız deprem travmasıyla alakalı olarak bugün yaklaşık 3 hafta önce de buradaydık. Çocuklarla beraber olduk. Onların motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Güzel bir koşu etkinliği yaptık” dedi.

Elif Sarı ise, “Depremde çok korktuk, evimiz yıkılır diye. İlk önce buraları dolaştık. Enkazdan sesler geldiğinden dolayı çok korkmuştuk. Sizler sayesinde mutlu olduk. Eve geçtiğimizde daha çok korkmaya başlıyoruz. Ablalarımız abilerimiz sayesinde bu günleri atlattık” diye konuştu.

Belkıs Ulusoy’da, “Çocuklarla ilgili alternatif eğitim gönüllüsüyüz. Kahramanmaraşlıyım ama İstanbul’da yaşıyorum. Bugünün küçükleri yarının büyükleri mantığıyla hareket edip spor etkinlikleri organize ettik. Hep birlikte pankart boyadık, herkes resimlere duygularını döktü” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Engelli Kalan çocuklar Için Etkinlik!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta Hasar Tespit Çalışmaları Yeniden Yapılmalı
Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta Hasar Tespit Çalışmaları Yeniden Yapılmalı
Türkiye'de Yeni Bir Kimlik Siyaseti Dalgası
Türkiye'de Yeni Bir Kimlik Siyaseti Dalgası
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Kahramanmaraş yine sallandı!
Kahramanmaraş yine sallandı!
Almanya'dan tatile geldi, hayatını şokunu yaşadı: Ben ölmedim, yaşıyorum
Almanya'dan tatile geldi, hayatını şokunu yaşadı: Ben ölmedim, yaşıyorum

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber