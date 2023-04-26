Kahramanmaraş’ta deprem sonrası engelli kalan çocuklar için etkinlik!

İstanbul’dan gelen alternatif eğitim gönüllüsü Belkıs Ulusoy ve eşi Kerem Ulusoy , depremden etkilenen çocuklara farkındalık yaratmak ve yaşam haklarına dikkat çekmek amacıyla “ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN KOŞ” etkinliği organize etti.

Etkinlikte depremden 102 saat sonra kurtarılan ve sol bacağını kaybeden Melike Şavkılı’da öncülük etti. Yürüyüşe, çocukları için farkındalık oluşturmak isteyen anne babalar ise boyanan pankartı taşıyarak eşlik etti.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kerem Ulusoy, “6 Şubatla ilgili yaşadığımız deprem travmasıyla alakalı olarak bugün yaklaşık 3 hafta önce de buradaydık. Çocuklarla beraber olduk. Onların motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Güzel bir koşu etkinliği yaptık” dedi.

Elif Sarı ise, “Depremde çok korktuk, evimiz yıkılır diye. İlk önce buraları dolaştık. Enkazdan sesler geldiğinden dolayı çok korkmuştuk. Sizler sayesinde mutlu olduk. Eve geçtiğimizde daha çok korkmaya başlıyoruz. Ablalarımız abilerimiz sayesinde bu günleri atlattık” diye konuştu.

Belkıs Ulusoy’da, “Çocuklarla ilgili alternatif eğitim gönüllüsüyüz. Kahramanmaraşlıyım ama İstanbul’da yaşıyorum. Bugünün küçükleri yarının büyükleri mantığıyla hareket edip spor etkinlikleri organize ettik. Hep birlikte pankart boyadık, herkes resimlere duygularını döktü” ifadelerine yer verdi.