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Kahramanmaraş’ta devlet hastanesinde şahsi ibana para skandalı!

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde bir hastanede, bir hastaya yapılan PRP iğnesi sonrasında şahsi ibana para alındığını ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta devlet hastanesinde şahsi ibana para skandalı!

Kahramanmaraş’ta devlet hastanesinde şahsi ibana para skandalı!

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde bir hastanede, bir hastaya yapılan PRP iğnesi sonrasında şahsi ibana para alındığını ortaya çıktı.

01 Haziran 2023 Perşembe 19:56

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta ayağındaki rahatsızlığı nedeniyle bir hastaneye giden bir hastaya ortopedi bölümünden yapılan yönlendirme PRP iğnesi yapılması tavsiye edildi.

Hastane içerisinde bir odada işlem öncesi, üzerinde üniforma bulunan ve hastane personeli gibi görünen O.U.’nun bu işlemin ücretli olduğunu belirttiği, hastane veznesinden ödeme yapılması yerine şahsi ibanına 700 lira ödeme aldığı, açıklama kısmına ise işlemle ilgili hiçbir şey yazdırmadığı ortaya çıktı.

Olayın sıcaklığı ve rahatsızlığı nedeniyle durumu fark edemeyen hasta, devlet hastanesinde kendisinden şahsi ibandan para alınmaması gerektiğini fark edince ALO 184 Sağlık İletişim Merkezi (SABİM) arayarak konuyla ilgili şikayette bulundu.

Konuyla ilgili yapılan araştırmada, para alan kişinin medikalci olduğu PRP iğnesinin SGK tarafından karşılanmadığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 01.06.2023 19:58
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Kahramanmaraş’ta Devlet Hastanesinde şahsi Ibana Para Skandalı!
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