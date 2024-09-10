Kahramanmaraş’ta DMD hastalığına kırmızı ışıkla dikkat çekildi!

Gece boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılan Büyükşehir Belediyesi binası, DMD farkındalığı için bir sembol haline geldi.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kas erimesi olarak bilinen DuchenneMuskülerDistrofi (DMD) hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, kırmızı ışıkla aydınlatılarak, bu nadir ve ciddi hastalığın bilinirliğini artırmak için bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Gece boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılan Büyükşehir Belediyesi binası, DMD farkındalığı için bir sembol haline geldi. Büyükşehir Belediyesinin anlamlı çalışması, görenlerin beğenisini kazanırken şehirde DMD hastalığına karşı farkındalık oluşturma ve toplumsal duyarlılığı artırma adına da önemli bir örnek teşkil etti.