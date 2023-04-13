Kahramanmaraş’ta ekipler halk sağlığı ve kent estetiği için sahada!

Şehir genelinde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan barınmaya, su hizmetlerinden sosyal yardımlara tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, olası salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığının korunması ve kent estetiğinin sağlanması için de temizlik, çöp toplama, ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca 112 araç ve 742 personelle yürütülen çalışmalarla toplamda bin 91 nokta çöp ve atıklardan temizlenirken geçici barınma merkezleri, lavabo, kamu binaları, hastane ve cami gibi ortak kullanım alanları da dezenfekte ediliyor. Ana cadde, bulvar ve sokaklarda gerçekleştirilen yıkama çalışmalarıyla da arterler toz, toprak ve atıklardan arındırılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehir genelinde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.