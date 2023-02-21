Kahramanmaraş’ta fırınlara 140 ton un desteği!

Gerçekleştirilen çalışmayla fırınlarda günlük 225 binin üzerinde ekmek üretimi hedefleniyor.

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren şehirde arama kurtarma, temizlik, ilaçlama ve altyapı onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da yoğun gayret gösteriyor. Vatandaşlara günlük sıcak yemek ve halk ekmek ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ekmek fabrikası ve fırınlara ücretsiz un desteğinde bulunarak ekmek arzını artırıyor.

İşletmelere sağlanan toplamda 140 tonluk un desteğiyle günlük ekmek üretim miktarı 150 bin adet daha artırılıyor. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fırınında üretilen toplamda 75 bin adet ekmekle birlikte vatandaşa ulaştırılacak ekmeğin günde 225 bin adetin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Halk ekmek fabrikamızda günlük 75 bin adet ekmek üretiyoruz. Fırıncılar Odamız ile görüşerek şehrimizdeki üretim yapabilecek ekmek fabrikaları ve fırınlara 140 ton un ulaştırıyoruz. Günlük üretim 225 bin adetin üzerinde olacak” dedi.