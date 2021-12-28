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Kahramanmaraş’ta fiyat denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, vatandaşların doğru fiyattan güvenli alışveriş yapabilmeleri için işletmelerdeki fiyat etiketlerini yakın takibe aldı. 6502 sayılı kanun çerçevesinde yapılan denetimlerde mevzuata aykırılık halinde yasal işlem uygulanıyor.

Kahramanmaraş’ta fiyat denetimi

Kahramanmaraş’ta fiyat denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, vatandaşların doğru fiyattan güvenli alışveriş yapabilmeleri için işletmelerdeki fiyat etiketlerini yakın takibe aldı. 6502 sayılı kanun çerçevesinde yapılan denetimlerde mevzuata aykırılık halinde yasal işlem uygulanıyor.

28 Aralık 2021 Salı 14:01
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak, vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabilmeleri ve fahiş fiyat uygulamalarına maruz kalmamaları için ürün etiketleri yakın markaja alındı. Kentin merkezi arterlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yoğunlaştırılan denetimlerde ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri kapsamında kontrollerini sürdürüyor. Fiyat etiketi ve tarifelerinin biçimi, şekli ve içeriğinin mevzuatlara uygunluğu, raf fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, tezgâhlarda son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş veya çürümüş mal bulunup bulunmadığı gibi önemli hususlar ekipler tarafından denetleniyor.

Fahiş Fiyata Geçit Yok

Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın doğru fiyattan güvenilir alıveriş yapabilmesi için kontrollerimizi sürdürüyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi, belirlediğimiz takvim çerçevesinde ilgili kurumlarımızın destekleriyle sürdüreceğiz. Mevzuatlara aykırı iş ve işlemleri tespit ettiğimiz takdirde gerekli tüm yasal işlemleri uyguluyoruz. Tüketicimizin korunması için fahiş fiyata geçit vermiyoruz” ifadeleri kaydedildi.

Son Güncelleme: 28.12.2021 18:57
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Fiyat Denetimi
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