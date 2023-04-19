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Kahramanmaraş’ta geçici iş yerleri esnafa teslim edilmeye devam ediyor!

Yapımı tamamlanan geçici iş yerlerinin tahsisi için düzenlenen kura çekimine katılan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Deprem sonrası şehrimizde çok ciddi adımlar atıldı. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hızla şehrimizi alt ve üstyapısıyla ayağa kaldırmak ve Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin örnek şehri yapmak hepimizin boynunun borcu. Bütün paydaşlarımızla bunun için gayret göstereceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ta geçici iş yerleri esnafa teslim edilmeye devam ediyor!

Kahramanmaraş’ta geçici iş yerleri esnafa teslim edilmeye devam ediyor!

Yapımı tamamlanan geçici iş yerlerinin tahsisi için düzenlenen kura çekimine katılan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Deprem sonrası şehrimizde çok ciddi adımlar atıldı. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hızla şehrimizi alt ve üstyapısıyla ayağa kaldırmak ve Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin örnek şehri yapmak hepimizin boynunun borcu. Bütün paydaşlarımızla bunun için gayret göstereceğiz” dedi.

19 Nisan 2023 Çarşamba 16:45

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ticaretin canlanması ve esnafların faaliyetlerini sürdürmesi noktasında da şehrin farklı noktalarına geçici çarşılar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda kurum ve kuruluşlar ile kardeş belediyelerin de destekleriyle Trabzon Caddesi, Necip Fazıl Mahallesi ve Piazza AVM yanına inşa edilen geçici iş yerlerinin tahsisi için kura çekimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, esnaf odası başkanları ve depremde iş yerleri hasar alan esnaflar da yer aldı.Programda kura çekimiyle toplamda 65 esnaf geçici çarşılarda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı.

Bin 821 İş Yeri Tamamlandı

Düzenlenen kura çekimi programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin yeniden inşası için el birliğiyle gayret ediyoruz. Bu kapsamda da geçici çarşılar oluşturuyor ve bunları da kura çekimiyle hak sahiplerimize teslim ediyoruz. Şehir genelinde toplamda 2 bin 601 iş yeri planlandı. Bunların da bin 821’i tamamlandı. Hamdolsun hedefimizin yüzde 70’ini yerine getirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçleri daha sağlıklı ve koordineli şekilde yürütmek için Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi oluşturduk. Bugün de Samsun, Necip Fazıl ve Sigortacılar olmak üzere 3 farklı çarşımızda bulunan toplamda 65 iş yeri için kura çekimi gerçekleştiriyoruz. Kura sonucu geçici iş yerlerimizde hak sahibi olan esnaflarımıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ı Örnek Şehir Haline Getireceğiz

Programda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin örnek şehri yapmak için yoğun gayret gösterileceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Öncelikle bugün gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu iş yerlerine kavuşacak olan kardeşlerime hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Planlanan geçici iş yerlerinin yüzde 70 oranında hayata geçirilmiş olması son derece kıymetli. Geriye kalan kısımlar da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Ticaretin canlanması ve esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi şehrimizin sosyolojisi ve psikolojisi açısından da çok önemli. Deprem sonrası şehrimizde çok ciddi adımlar atıldı ve aksiyonlar alındı. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hızla şehrimizi alt ve üstyapısıyla ayağa kaldırmak ve Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin örnek şehri yapmak hepimizin boynunun borcu. Bütün paydaşlarımızla bunun için gayret göstereceğiz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Geçici Iş Yerleri Esnafa Teslim Edilmeye Devam Ediyor!
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