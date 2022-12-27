Kahramanmaraş’ta güney bağlantı yolu ulaşıma hazır oldu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin önemli ulaşım projelerinden Güney Bağlantı Yolu’nda sona gelindi. Asfalt serimi, yol çizgi ve levhalandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni yol ulaşıma hazır hale getirildi. 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen, Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu’na doğrudan ulaşım sağlayan 4 kilometre uzunluğundaki arter, büyük beğeni topladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, trafiğe açılan arterde son çalışmalar olan refüj düzenleme ve aydınlatma montajını sürdürüyor. Bölgenin katma değerini büyük ölçüde artıracak bağlantı yolunun trafiğe hazır hale getirilmesiyle Hal ve Madalyalı Kavşak başta olmak üzere Kayseri Yolu üzerindeki kavşakların trafik yükünün büyük ölçüde hafiflemesi hedefleniyor.

Şehrimize Hayırlı Olsun

Güney Bağlantı Yolu’na ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin ulaşım altyapısını büyük ölçüde güçlendirecek ve Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu’na doğrudan ulaşım sağlayan Güney Bağlantı Yolu’muz araç geçişlerine hazır hale getirildi. Kayseri – Adana istikametinde yolculuk eden sürücülerimiz artık şehir içi trafiğe takılmadan Ağcalı Kavşağı’ndan direkt Adana Yolu’na bağlanacak. 4 kilometre uzunluğundaki yeni arterimizle Hal Kavşağı ve Madalyalı Kavşaktaki trafik yükünü de azaltmayı hedefliyoruz. Burası toplamda 30 Milyon TL’lik yatırım. Şehrimize hayırlı olsun. Çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.