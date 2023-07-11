Kahramanmaraş’ta içmesuyu yatırımı son hız devam ediyor!

Onikişubat ilçesine bağlı Önsen mahallesinde proje kapsamında yapımına başlanan, toplamda 70.000 metre içme suyu hattı, 1 adet 1500 metreküp,1 adet 900 metreküp, 1 adet 300 metreküp ve 2 adet 100 metreküp kapasiteli olmak üzere toplam 5 adet içme suyu depo yapım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak Önsen mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ahmet Kavak "Bölgede içme suyu sorununu çözmek mahallede yaşayan vatandaşlarımızı kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için Önsen Mahallesi İçme Suyu projesi kapsamında sürdürdüğümüz çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Kısa zaman içerisinde inşallah Bölge halkımızın içme suyuna erişimini sağlayacağız. Çalışmalarımızın büyük bir kısmı tamamlanmış durumda olup bu bölgede de içme suyu sorununu çözmüş olacağız” diye konuştu.