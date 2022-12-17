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Kahramanmaraş’ta İlk Defa Ventriküler Septal Rüptür Tedavisi Yapıldı

Kahramanmaraş’ta, kalp duvarı patlayan hastalar Ventriküler Septal Rüptür kapama işlemiyle tedavi edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş’ta İlk Defa Ventriküler Septal Rüptür Tedavisi Yapıldı

Kahramanmaraş’ta İlk Defa Ventriküler Septal Rüptür Tedavisi Yapıldı

Kahramanmaraş’ta, kalp duvarı patlayan hastalar Ventriküler Septal Rüptür kapama işlemiyle tedavi edilmeye başlandı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 12:51

Tıp literatüründe Ventriküler Septal Defekt, halk arasında ise kalp karıncığı olarak bilinen, kalp duvarı patlayan, yırtılan hastaların bu bölgeisinin cihaz yöntemiyle kapatılması tedavisine ilk defa KSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde başladı.

Kalp duvarı yırtılan hastanın kalp duvarı (Ventriküler septal rüptür) kentte ilk defa yapılan bir tedavi şekli. Bu tedavi ile ameliyata gerek kalmadan, hastanın yırtılan kalp duvarı cihaz yöntemiyle kapatılıyor. Kalp krizi sonrasında çok az hastada görülen bir durum olan kalp duvar yırtılması (ventriküler septal rüptür) kalbin karıncıkları arasındaki duvarın patlaması sonucu oluşuyor.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çağrı Aykan, kardiyoloji kliniğinde cihaz yöntemiyle, kalbin iki karıncığı arasındaki duvarda oluşan 16 mm’lik yırtığı cihaz yöntemiyle tedavi etmeye başladıklarını ifade etti.

Tedavi süreci hakkında açıklama yapan Prf. Dr. Ahmet Çağrı Aykan, “Biz bu hastamızda 16 mm’lik ventriküler septal dediğimiz defekti cihaz yöntemiyle kapattık. Ventriküler septal rüptür kapama işlemi bu bölgede ilk defa yapıldı. Türkiye’de nadiren yapılıyor. Yıllık bazda bakarsanız 2 ya da 3’ den fazla vaka yapılamıyor böyle. Çünkü bu tür tanısı olan hastalar hızlı bir şekilde ameliyat edilmezse vefat etmekteler” dedi.

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Kahramanmaraş’ta İlk Defa Ventriküler Septal Rüptür Tedavisi Yapıldı
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