Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin...
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş,...

Kahramanmaraş’ta kışlalar şehir dışına taşınacak!

Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclisi toplandı. Araç devri ve imar plan teklifleri gibi pek çok konunun görüşüldüğü toplantıda, tarihi kışlaların devri ve dönüşümü noktasında da önemli kararlar alındı.

Kahramanmaraş’ta kışlalar şehir dışına taşınacak!

Kahramanmaraş’ta kışlalar şehir dışına taşınacak!

Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclisi toplandı. Araç devri ve imar plan teklifleri gibi pek çok konunun görüşüldüğü toplantıda, tarihi kışlaların devri ve dönüşümü noktasında da önemli kararlar alındı.

18 Mayıs 2023 Perşembe 15:13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hanifi Toptaş başkanlık etti.

Araç devri ve imar plan teklifleri gibi pek çok konunun görüşüldüğü toplantıda, tarihi kışlaların devri ve dönüşümü noktasında da önemli kararlar alındı. Şehir merkezinde kalan M. Hayri Tarhan ve Gazi Kışlaları ile askeri gazinonun bütünleştirilerek şehir dışına taşınması ve alanların dönüştürülmesi noktasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan mutabakata uygun olarak bu alanların Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine karşılık, devredilecek kışlaların ve askeri gazinonun yerine Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet birimleri oluşturması ve Gazi Kışlası’nda bulunan lojman kadar yeni lojman yapılması karara bağlandı. Toplantı, dilek ve temennilerle noktalandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Kışlalar şehir Dışına Taşınacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP´Liler Depremzedelere Kin Kustu
CHP´Liler Depremzedelere Kin Kustu
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
KMTSO Başkanı Buluntu, “Başımıza kalkılan yardımları tümüyle iade etmeye hazırız”
KMTSO Başkanı Buluntu, “Başımıza kalkılan yardımları tümüyle iade etmeye hazırız”
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber