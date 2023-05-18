Kahramanmaraş’ta kışlalar şehir dışına taşınacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hanifi Toptaş başkanlık etti.

Araç devri ve imar plan teklifleri gibi pek çok konunun görüşüldüğü toplantıda, tarihi kışlaların devri ve dönüşümü noktasında da önemli kararlar alındı. Şehir merkezinde kalan M. Hayri Tarhan ve Gazi Kışlaları ile askeri gazinonun bütünleştirilerek şehir dışına taşınması ve alanların dönüştürülmesi noktasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan mutabakata uygun olarak bu alanların Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine karşılık, devredilecek kışlaların ve askeri gazinonun yerine Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet birimleri oluşturması ve Gazi Kışlası’nda bulunan lojman kadar yeni lojman yapılması karara bağlandı. Toplantı, dilek ve temennilerle noktalandı.