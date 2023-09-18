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Kahramanmaraş’ta kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı!

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince tapılan denetim ve faaliyetlerde kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı.

Kahramanmaraş’ta kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı!

Kahramanmaraş’ta kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı!

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince tapılan denetim ve faaliyetlerde kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı.

18 Eylül 2023 Pazartesi 16:02

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 186 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 70 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.

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Kahramanmaraş’ta Kural Ihlali Yapan Sürücülere Ceza Yağdı!
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