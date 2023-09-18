Kahramanmaraş’ta kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 186 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 70 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.
Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince tapılan denetim ve faaliyetlerde kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 186 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 70 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.