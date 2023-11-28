Kahramanmaraş’ta orta hasarlı binaların güçlendirilmesinde yeni süreç başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayınlanan Haber Ötesi programına konuk oldu. Kurtuluş Şükür’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayında Başkan Hayrettin Güngör; zemin etüt çalışmaları, orta hasarlı binaların son durumu, Kentsel Tasarım Projesi, Çamlık Mahallesi tapu teslimi ve altyapı yatırımlarına ilişkin bilgiler aktardı.

Ağır Hasarlı Binaların Yıkımında Önemli Aşama Kat Ettik

Ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkazının kaldırılması noktasında önemli aşama kat edildiğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde 238 bin 425 bina ve 558 bin 219 bağımsız bölüm var. 6 Şubat depremlerinde 55 binin üzerindeki binamız ve 110 binin üzerinde bağımsız bölüm hasar gördü. Şehrimizdeki yapı stokunun 4’te 1’i bu depremden etkilendi. Deprem sonrası hızlı bir toparlanma süreci yaşadık. 35 bin ağır hasarlı binamız vardı. Bunların yüzde 85’inin yıkımı tamamlandı ve enkazları kaldırıldı. Deprem bölgesi diğer şehirlerle karşılaştırdığımızda bu konuda çok daha fazla ilerleme kat ettiğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

10 Binin Üzerinde Konut ve Köy Evi Aralık Sonuna Kadar Teslim Edilecek

Aralık ayı sonuna kadar 10 binin üzerinde konut ve köy evinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini açıklayan Başkan Güngör, “Hak sahipliğine konu konut ve köy evi sayısı toplam 72 bin 365. Bunların 49 bin 221’inin inşasına başlandı devam ediyor. Aralık ayı sonuna kadar 8 bin 568 konut ve bin 769 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek” dedi.

Zemin Etüt Çalışmaları Büyük Oranda Tamamlandı

Şehir genelinde zemin etüt çalışmalarının çok büyük oranda tamamlandığı ve yapılaşmaya izin verildiğini belirten Güngör, “Deprem sonrası en önemli işlerimizden birisi zemin etüt çalışmaları oldu. Şehir genelinde çok detaylı bir zemin etüt çalışması gerçekleştirildi. Zemin etütü tamamlanan yerlerde imar planı rahatlatıldı ve yapı ruhsatı verilmeye başlandı. Şehir merkezinde zemin etüt çalışması devam eden 3 bölgemiz var. Kayseri Yolu’ndan Kıbrıs Meydanı’na kadar olan kısımda çalışmalar tamamlandı ve zeminde güçlendirme yapılarak zemin artı 3 veya 4 katlı yapı yapılabileceği kararlaştırıldı. Heyelan bölgesi ve fay kırıklarında Bakanlığımız zemin etüt çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu çalışmalara destek veriyoruz” cümlelerini kaydetti.

Orta Hasarlı Binalarda Son Durum

Orta hasarlı binaların son durumuna değinen Güngör, “Orta hasarlı bina maliklerinin 3 seçeneği bulunuyor; güçlendirme, yerinde dönüşüm ve hak sahipliği. Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için kat maliklerinin yüzde 80’inin rızası aranıyor. Devamında proje hazırlanıp ilçe belediyelerine başvurulması gerekiyor. İlçe belediyelerimizin de projeyi onaylamasıyla güçlendirme süreçleri başlayabiliyor. Bu 3’ünden birinin tercih edilmemesi durumunda ise yasal süre sonunda binanın yıkımı kararlaştırılır. Bu süre 1 yıl, 6 ay uzatma imkânı da olabiliyor. Ancak bu süre 6 Şubat’ta dolmuyor. Binanın itirazlar neticesinde kesin olarak orta hasarlı kabul edildiği tarihten başlıyor bu süre” dedi.

Orta Hasarlı Bina Sahiplerine Büyük Kolaylık

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni bir model uygulanmaya başlandığını müjdeleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Orta hasarlı binaların güçlendirilmesinde bir takım aksamalarla karşılaştık. AFAD, 21 Kasım tarihinde bir genelge yayınladı. Genelgede, güçlendirme talebi olanların 29 Aralık tarihine kadar ilgili belediyelere başvurması gerektiği belirtildi. İlgili incelemelerin yapılmasının ardından uygun görülenlere en geç 5 Nisan 2024 tarihine kadar ruhsatları verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın şehrimize gerçekleştirdiği ziyarette bu konuyu yine gündeme getirdik. Daha hızlı yol alınması noktasında değerlendirmelerde bulunduk. Bu süreçlerin daha sağlıklı ilerlemesi noktasında yeni bir model oluşturduk. Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizler taşın altına elimizi koyduk. Hemşehrilerimizin proje, tasarım gözetmeni gibi süreçlerle zaman kaybetmemesi için biz uzman bir ekip kuracağız. Oluşturacağımız uzman ekip, projeyi hazırlayacak ve binanın güçlendirilip güçlendirilemeyeceği noktasında raporu düzenleyip ilgili ilçe belediyesine verecek. Ekibin güçlendirilebilir dediği binaya ilçe belediyesi de ruhsat verecek ve süreçler çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek. Hemşehrilerimiz için çok büyük kolaylık. Hemşehirlerimiz masraf ve zaman kaybından kurtulacak. Bu da Kahramanmaraş’a özgü bir model. Deprem bölgesi diğer şehirlere de örnek olacaktır” diye konuştu.

Şehir Merkezine 10 Bin Konut ve İş Yeri

Kentsel Tasarım Projesi çerçevesinde şehir merkezine 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacağını belirten Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, şehrimize geldiğinde merkezimize inşa edilecek toplam konut ve iş yeri sayısının 10 bine çıkarıldığını müjdeledi. Şehrimizin yeniden imar ve inşası için son derece önemli. Bu kentsel dönüşüm etaplar halinde genişleyecek. 12 Şubat Stadyumunun bulunduğu alanı kültür, spor ve sosyal alan olarak dönüştüreceğiz. Ebrar Sitesinin bulunduğu alana yine zemin güçlendirilerek konutlar inşa edilebilecek. Azerbaycan Mahallesi’nde çalışmalar zemin artı 3 veya 4 kat olarak devam ediyor. Dönüşüm alanı içerisinde kalan Kültü Park’ın da yıkımına başlandı. Kentsel Tasarım Projesi alanı içerisinde hemşehirlerimizin hiçbir hak kaybı olmayacak. Kaç tane konutu veya iş yeri varsa yine aynı sayıda hak sahibi olacak. Deprem öncesinde planladığımız ve rezerv konutları hazırladığımız Tekke’de Kentsel Tasarım Projesi içerisine alındı. Bunu da Bakanlığımız yapacak” cümlelerini kaydetti.

Çamlık Mahallesi’nin 40 Yıllık Tapu Sorunu Çözüme Kavuştu

Çamlık Mahallesi’nin 40 yıllık tapu sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Hamdolsun mahallemizin 40 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturduk. 360 dönümlük alanda 230 parselde tapuları hak sahiplerine teslim ediyoruz. Geçtiğimiz Cumartesi günü de tapu teslim törenimizi gerçekleştirdik. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte de mahallemizin tüm ihtiyaçlarını peyderpey yerine getireceğiz” dedi.

8 Milyar TL’lik Altyapı Yatırımı

Devam eden ve planlanan altyapı yatırımlarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin en büyük sorunlarından bir tanesi tahrip olan altyapı hatları. Mevcutta tahrip olan altyapımız 6 Şubat depremlerinde daha da hasar aldı. Deprem öncesinde sudaki kayıp oranımız yüzde 50’nin üzerindeydi. Dolayısıyla altyapımızın tamamen değişmesi gerekiyordu ve biz de bu hatlarımızı yenilemek için projemizi hazırladık ve yenileme çalışmalarına başlamıştık. Deprem öncesi başladığımız Binevler bölgesinin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı tamamen yeniledik. Ayrıca bölgeye yeni yağmur altyapısı kazandırdık. Deprem sonrasında da altyapımızın yenilenmesi noktasında yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Bu noktada 8 Milyar TL’lik bir kaynak temin ettik. Kısık Barajı’nın ihalesi yapıldı, 4 ilçemizin su arzına katkı sağlayacak bir proje. Pazarcık İçmesuyu Hattı ve Arıtma Tesisi’nin temelini attık. 300 Milyon TL’lik bir yatırım. Heleteİçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı’nın da ihalesini yaptık. Su arzını garanti altına alarak şehrimizin altyapısını en az 100 yıl hizmet verecek şekilde yenileyeceğiz” diye konuştu.