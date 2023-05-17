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Kahramanmaraş’ta psiko-sosyal destek seminerleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, 18 Mayıs Perşembe günü Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu’nun katılımıyla psiko-sosyal destek semineri düzenleyecek.

Kahramanmaraş’ta psiko-sosyal destek seminerleri sürüyor

Kahramanmaraş’ta psiko-sosyal destek seminerleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, 18 Mayıs Perşembe günü Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu’nun katılımıyla psiko-sosyal destek semineri düzenleyecek.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:05

Büyükşehir’in Instagram hesabından çevrimiçi gerçekleştirilecek seminer, saat 20.30’da başlayacak.

Asrın felaketi sonrası depremzedelerde meydana gelebilecek olası travmaları en aza indirmek için farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de destekleriyle hayata geçirdiği ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’ni sürdürüyor.

Etkinlik takvimi kapsamında, 18 Mayıs Perşembe günü İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu’nun katılımıyla ‘Psikolojik Sağlamlık ve Sosyal İşlevselliğin Yeniden Kazanılması’ konulu eğitim semineri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak seminer, saat 20.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, seminere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Psiko-sosyal Destek Seminerleri Sürüyor
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