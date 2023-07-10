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Kahramanmaraş’ta ruhsat ve projelendirme olmadan yapılan işlemler suç teşkil ediyor!

Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran, “Yapı sahipleri ilgili belediyeden ve statik proje müellifinden izin almadan uyguladığı yapısal müdahalede hukuken suç işlemektedir.” dedi.

Kahramanmaraş’ta ruhsat ve projelendirme olmadan yapılan işlemler suç teşkil ediyor!

Kahramanmaraş’ta ruhsat ve projelendirme olmadan yapılan işlemler suç teşkil ediyor!

Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran, “Yapı sahipleri ilgili belediyeden ve statik proje müellifinden izin almadan uyguladığı yapısal müdahalede hukuken suç işlemektedir.” dedi.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:13

Maraş’ına Sahip Çık Hareketi, 6 Şubat depremleri sonrası yaptığı açıklamalarla şehrin sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bünyesinde bulunan STK Başkanları tarafından teknik konularda açıklama yapıldı.

Başkan Dalkıran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Kesin tespitlerde Orta hasar almış binaların güçlendirilmesi ilkeleri 2018 Türkiye bina deprem yönetmeliğinde net olarak belirlenmiştir. Deprem öncesinde güçlendirilmiş binaların deprem sonrasında yıkılmadığı dikkate alınırsa Orta hasarlı binaların bir an evvel projelendirme süreçleri ve denetim süreçlerinin başlaması gerekmektedir, sürecin gecikmesi denetleme yapılmadan uygulanan yanlış uygulamalara sebebiyet vermektedir.

Tespitlerde az hasarlı olan binaların yönetimleri güçlendirme yapılmasına karar verdikleri bilgileri geliyor ancak ruhsat ve projelendirme olmadan bu gibi işlemler suç teşkil etmektedir. Bu noktada yapı sahipleri ilgili belediyeden ve statik proje müellifinden izin almadan uyguladığı yapısal müdahalede hukuken suç işlemektedir.

Mühendislik hizmeti almış çok katlı binaların doğru zeminlerde uygulanmış ve deprem sonrasında yıkılmamış olması bizlere tünel kalıp haricinde konvansiyonel kalıp sistemlerinin de başarılı olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla yenilenecek konutlarda tünel kalıp sistemiyle değil de şehrin dokusunu koruyabilecek sağlamlık ve estetik anlayışından da uzaklaşmayacak konvansiyonel kalıp sistemleri de kullanılmalıdır.

Sayın baro başkanımızda değindiği gibi hukuki süreçlerin ivedilikle hız kazanması, Anayasamızın 38.maddesince masumiyet karinesi açısından çok büyük önem arz etmektedir, Aksi halde suçu kesinleşmeden 5 aydır içerde bulunan meslektaşlarımızın ve ailelerinin yaşadıkları çok büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır.”

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Kahramanmaraş’ta Ruhsat Ve Projelendirme Olmadan Yapılan Işlemler Suç Teşkil Ediyor!
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