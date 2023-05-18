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Kahramanmaraş’ta servis ve bağlantı yolları yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Yolu üzerinde bulunan ve Mehmet Akif Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 1 kilometre uzunluğundaki servis yolunu sıcak asfaltla baştan uca yeniliyor.

Kahramanmaraş’ta servis ve bağlantı yolları yenileniyor!

Kahramanmaraş’ta servis ve bağlantı yolları yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Yolu üzerinde bulunan ve Mehmet Akif Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 1 kilometre uzunluğundaki servis yolunu sıcak asfaltla baştan uca yeniliyor.

18 Mayıs 2023 Perşembe 16:02

Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek ve arterlerde konfor ve güvenliği artırmak için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bağlantı ve servis yollarında da yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarla, Gaziantep Yolu üzerinde bulunan ve Mehmet Akif Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 1 kilometre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki servis yolu sıcak asfaltla baştan uca yenileniyor.

Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek yol çizgi, levhalandırma ve sinyalizasyon uygulamalarıyla konfor ve güvenliği üst seviyeye çıkarılacak servis yolunun yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

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Kahramanmaraş’ta Servis Ve Bağlantı Yolları Yenileniyor!
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