Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı:...
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...

Kahramanmaraş’ta STK’lar Filistin için tek yürek oldu

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna destek vermek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi.

Kahramanmaraş’ta STK’lar Filistin için tek yürek oldu

Kahramanmaraş’ta STK’lar Filistin için tek yürek oldu

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna destek vermek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi.

11 Ekim 2023 Çarşamba 10:03

Dulkadiroğlu ilçesi Erzurumluoğlu Camii bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, İsrail'in Filistin'deki zulmü kınandı ve Filistinli mazlumlar ile 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Kahramanmaraş İHH Başkanı Avukat Yusuf Bülbül, yaptığı konuşmada, "Bugün burada, bir avuç Gazzeli'nin İslam dünyasının bir parçası olan Kudüs'ü ve Filistin'i savunmak için verdiği kutsal direnişe ve kutsal mücadeleye destek vermek için bulunuyoruz. Hep birlikte onlara destek vereceğiz, dua edeceğiz. Yıllardır işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinli şehit edildi. Çok sayıda Filistinli yaralandı ve sakat bırakıldı. Binlerce Filistinlinin evleri ve arazileri hukuksuz bir şekilde işgal edildi. Gazze'nin etrafına örülen utanç duvarları ile son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesi inşa edildi. İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle yıllarca Filistinliler kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi veriyorlar" dedi.

Basın açıklamasında, Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlere destek mesajları iletilirken, İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıldığı vurgulandı.

Türkiye ve uluslararası toplumun İsrail'in hukuksuz adımlarını durdurması çağrısı yapıldı. Katılımcılar, özgür Filistin ve özgür Kudüs için dualarını gönderdiklerini belirtirken, "Yaşasın Özgür Filistin" sloganıyla etkinlik sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta STK’lar Filistin Için Tek Yürek Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ’den 5 bilim insanı ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde
KSÜ’den 5 bilim insanı ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde
Kahramanmaraş’ın Yeni Cazibe Merkezi; Expo 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi
Kahramanmaraş’ın Yeni Cazibe Merkezi; Expo 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi
Başkan Mahçiçek; “Expo 2023’ün ekonomik kazanımlarından en büyük payı esnaflarımız alacak”
Başkan Mahçiçek; “Expo 2023’ün ekonomik kazanımlarından en büyük payı esnaflarımız alacak”
Kahramanmaraş Filistin için yürüdü
Kahramanmaraş Filistin için yürüdü
Kahramanmaraş’ta yoğurt kabında kaçak silah operasyonu
Kahramanmaraş’ta yoğurt kabında kaçak silah operasyonu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber