Kahramanmaraş’ta STK’lar Filistin için tek yürek oldu

Dulkadiroğlu ilçesi Erzurumluoğlu Camii bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, İsrail'in Filistin'deki zulmü kınandı ve Filistinli mazlumlar ile 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Kahramanmaraş İHH Başkanı Avukat Yusuf Bülbül, yaptığı konuşmada, "Bugün burada, bir avuç Gazzeli'nin İslam dünyasının bir parçası olan Kudüs'ü ve Filistin'i savunmak için verdiği kutsal direnişe ve kutsal mücadeleye destek vermek için bulunuyoruz. Hep birlikte onlara destek vereceğiz, dua edeceğiz. Yıllardır işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinli şehit edildi. Çok sayıda Filistinli yaralandı ve sakat bırakıldı. Binlerce Filistinlinin evleri ve arazileri hukuksuz bir şekilde işgal edildi. Gazze'nin etrafına örülen utanç duvarları ile son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesi inşa edildi. İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle yıllarca Filistinliler kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi veriyorlar" dedi.

Basın açıklamasında, Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlere destek mesajları iletilirken, İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıldığı vurgulandı.

Türkiye ve uluslararası toplumun İsrail'in hukuksuz adımlarını durdurması çağrısı yapıldı. Katılımcılar, özgür Filistin ve özgür Kudüs için dualarını gönderdiklerini belirtirken, "Yaşasın Özgür Filistin" sloganıyla etkinlik sona erdi.