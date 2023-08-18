Kahramanmaraş’ta su kesintileriyle ilgili açıklama!

KASKİ’den yapılan açıklamada “Yaşadığımız depremler ve oluşan kuraklık nedeniyle İçme suyu tesislerimiz olumsuz etkilenmiş olup su kaynaklarımızda da azalmalar meydana gelmiştir. Bu nedenlerle bazı yerleşim yerlerinde geçici su kesintileri yaşanmaktadır. Su kesintilerinin yaşanmaması için bakım onarım ve su teminine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu konularda KASKİ 185 Çağrı merkezimiz; ihbar, şikayet ve taleplerinizle ilgili 7/24 hizmet vermektedir. Kıymetli hemşerilerimizin sürekli ve sağlıklı içme suyuna erişimi için; sularımızın israf edilmemesi ve amacı dışında kullanılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir” denildi.