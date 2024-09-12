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Kahramanmaraş’ta toplu taşımada kış tarifesine geçildi!

Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kış dönemi sefer saatlerine geçildiğini duyurdu. Toplu taşıma araçlarının güncel sefer saatleri ve güzergâhına Büyükşehir’in internet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Kahramanmaraş’ta toplu taşımada kış tarifesine geçildi!

Kahramanmaraş’ta toplu taşımada kış tarifesine geçildi!

Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kış dönemi sefer saatlerine geçildiğini duyurdu. Toplu taşıma araçlarının güncel sefer saatleri ve güzergâhına Büyükşehir’in internet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

12 Eylül 2024 Perşembe 14:30

Şehirde toplu taşıma standardını artırarak vatandaşlara daha konforlu toplu seyahat imkânı sunmak için yatırım ve projelerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kış dönemi sefer saatlerine geçildiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, günlük belediye ve özel halk otobüsleriyle bin 900 sefer yapan ve ortalama 150 bin yolcunun ulaşımını sağlayan toplu taşıma araçlarının güncel sefer saatleri ve güzergâhına https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Toplu Taşımada Kış Tarifesine Geçildi!
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