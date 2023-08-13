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Kahramanmaraş’ta Uluslararası Uzmanlarla Yardım Çalıştayı Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, Asya ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen şehir plancılarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş’ta Uluslararası Uzmanlarla Yardım Çalıştayı Düzenlendi

Kahramanmaraş’ta Uluslararası Uzmanlarla Yardım Çalıştayı Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, Asya ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen şehir plancılarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

13 Ağustos 2023 Pazar 11:01

Toplantıda, afet sonrası şehirde ulaşımın devamı noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Şehrin imarı ve inşası noktasında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım odaklı araştırmalarda bulunmak üzere Asya ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden Kahramanmaraş’a gelen şehir plancılarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Hollanda Yaratıcı Endüstriler Fonu Programı iş birliğiyle düzenlenen ‘Tasarımla Yardım Çalıştayı’nda; Belçika, Hollanda, Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ve İTÜ Afet Yönetim Merkezi’nden temsilciler yer aldı.

Afet sonrası şehirde ulaşımın devamı noktasında fikir alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AR-GE ve Enerji Yönetimi Şube Müdürü Oğuzhan Örer, şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin de katılımcılara bilgiler aktardı.

Ulaşımın İyileştirilmesi Değerlendirildi

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AR-GE ve Enerji Yönetimi Şube Müdürü Oğuzhan Örer, “Asya’nın deprem konusunda uzman ülkesi Japonya ve Avrupa’nın en gelişmiş ulaşım ağına sahip ülkelerinden Hollanda’dan gelen şehir plancıları ile şehrimizde ulaşımın kilit paydaşları olan UKOME temsilcilerinin katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledik. Şehrimizde ulaşımın iyileştirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Oldukça verimli geçen toplantımıza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, ortak akılla hazırlanacak projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.

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Kahramanmaraş’ta Uluslararası Uzmanlarla Yardım Çalıştayı Düzenlendi
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