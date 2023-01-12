Kahramanmaraş’ta yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılının ilk olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Ocak ayı meclis toplantısında 7 madde görüşülerek karara bağlandı. Denetim Komisyonu üye seçiminin de yapıldığı toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.

Toplantımızın Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum

Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “2023 yılının ilk Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Meclis üyelerimizle birlikte gündem maddelerini istişare ederek karara bağladık. Denetim Komisyonu üyelerimizin seçimini gerçekleştirdik. Toplantıya katılım sağlayan meclis üyelerimize teşekkür ediyor, alınan kararların şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.