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Karantina kalktı, hayvan pazarları açıldı!

Kahramanmaraş ve ilçelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının yayılmasının engellenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla kapatılan hayvan pazarı açıldı.

Karantina kalktı, hayvan pazarları açıldı!

Karantina kalktı, hayvan pazarları açıldı!

Kahramanmaraş ve ilçelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının yayılmasının engellenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla kapatılan hayvan pazarı açıldı.

25 Eylül 2023 Pazartesi 11:19

Kahramanmaraş Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, yaklaşık 2 aydır uygulanan karantina ve kısıtlama tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kahramanmaraş İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından, ilimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına şap hastalığının bulaşmasını engellemek amacıyla; 24.07.2023 tarihinde alınan 2023/04 nolu Karar ile hayvan hareketlerine getirilen kısıtlama tedbirleri kaldırılmış olup, kapatılan tüm hayvan pazarları 2023/09 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararına istinaden 21.09.2023 tarihinden itibaren açılmıştır.”

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Karantina KalktıHayvan Pazarları Açıldı!
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