Karantina kalktı, hayvan pazarları açıldı!

Kahramanmaraş Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, yaklaşık 2 aydır uygulanan karantina ve kısıtlama tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kahramanmaraş İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından, ilimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına şap hastalığının bulaşmasını engellemek amacıyla; 24.07.2023 tarihinde alınan 2023/04 nolu Karar ile hayvan hareketlerine getirilen kısıtlama tedbirleri kaldırılmış olup, kapatılan tüm hayvan pazarları 2023/09 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararına istinaden 21.09.2023 tarihinden itibaren açılmıştır.”