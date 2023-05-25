Kirişci ve Güngör’den Geçmiş Olsun Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yörük Selim Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kirişci ve Güngör, sağlık çalışanları ile de bir araya gelerek görevlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile Yörük Selim Devlet Hastanemizde tedavi gören hemşehrilerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.Sağlık çalışanlarımız da her zaman olduğu gibi özveriyle görevlerinin başındalar. Tüm sağlık çalışanlarımızagörevlerinde kolaylık diliyorum” dedi.