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Kirişci ve Güngör’den İlçelerde Teşekkür Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile ilçelerde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Güngör, “Kahramanmaraş olarak 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize en büyük desteği sağlayan Büyükşehir’iz.Destekleri için tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.İnşallah 28 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza yine en büyük desteği veren şehir olacağız” dedi.

Kirişci ve Güngör’den İlçelerde Teşekkür Ziyareti

Kirişci ve Güngör’den İlçelerde Teşekkür Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile ilçelerde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Güngör, “Kahramanmaraş olarak 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize en büyük desteği sağlayan Büyükşehir’iz.Destekleri için tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.İnşallah 28 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza yine en büyük desteği veren şehir olacağız” dedi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:30

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile ilçelerde bir dizi ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, 28. Dönem Milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaret programı, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde başladı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Kirişci ve Güngör, 14 Mayıs seçimleri ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Güngör, “Kahramanmaraş olarak 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize en büyük desteği sağlayan Büyükşehir’iz. Destekleri için tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumartesi günü de şehrimize teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımızı 70 bin kişiyle birlikte karşıladık. Katılımları için tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu sağladık. İnşallah 28 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza yine en büyük desteği veren şehir olacağız” dedi.

Çok Büyük Aşama Kat Edildi

Bakan Kirişci, Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, Tekir’den sonra Göksun ve Ekinözü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Heyet, ziyaret programı kapsamında son olarak Afşin’e geçti. Afşin İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Güngör, “6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinin ardından devlet ve millet olarak hızlı bir şekilde yaralarımızı sarıyoruz. Köy evlerimizin teslimine başlandı, kalıcı konutlarımız da hızla yükseliyor. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük bir aşama kat edildi. Bu süreçte yanımızda olan kurum ve kuruluşlarımıza, kardeş belediyelerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Kirişci Ve Güngör’den İlçelerde Teşekkür Ziyareti
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