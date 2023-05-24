Kirişci ve Güngör’den Türkoğlu’na teşekkür ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehirde teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kirişci ve Güngör, Türkoğlu’nda bir dizi ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, 28. Dönem Milletvekili adayları, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı program, esnaf ziyaretiyle başladı. İlçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden ve taleplerini dinleyen heyet, devamında muhtarlar, mahalle başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, programda 14 Mayıs seçimleri ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Desteğimiz Artarak Devam Edecek

Programda konuşan Başkan Güngör, “Şehrimiz 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize çok büyük teveccüh gösterdi. En büyük desteği sağlayan Büyükşehir’iz. Destek veren tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 28 Mayıs’ta da Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Türkoğlu’na 213 Milyon TL’lik Yatırım

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkoğlu’nda hayata geçirilen yatırımlara da değinen Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak Türkoğlu’na 213 Milyon TL’lik yatırım kazandırdık. Nüfusa kıyaslandığında en fazla yatırım alan ilçelerimiz arasında geliyor. Beyoğlu’nun 50 yıllık içmesuyu sorununu çözüme kavuşturuyoruz. İlçe merkezimizde gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarında sona geldik. Kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı da tamamlayacağız” cümlelerini kaydetti. Bakan Kirişci, Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, Türkoğlu’nda son olarak Millet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi ve taleplerini dinledi.