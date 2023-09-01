KİÜ Ve Büyükşehir Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arasında, KİÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile AKBEL AŞ. çalışmalarını kapsayan işbirliği protokolü yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen protokolde, taraflar adına imzalar KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş tarafından atıldı. KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan ve AKBEL AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Göğ’ün de hazır bulunduğu törende, karşılıklı işbirliği ve başarı dileklerinde bulunuldu.

Protokol kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine AKBEL AŞ’ye ait işletmelerde staj imkanı verilmesi ve istihdam edilmesinin yanı sıra, yine Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğretim üyelerinin, AKBEL AŞ. işletmelerine menü düzenleme, mutfak dizaynı, gıda ve hijyen, tedarik zinciri gibi konularda danışmanlık hizmeti vermeleri amaçlanıyor.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İstiklal Üniversitesi olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile diyalog kanalları kuruyor, işbirliğimizi artırıyoruz. Bu kurumlarımızdan birisi de tabi ki Büyükşehir Belediyemiz. Gerek Sayın Başkanımız Hayrettin Güngör, gerek Genel Sekreterimiz Sayın Dr. Rüstem Keleş ile birlikte sürekli temas halindeyiz ve istişareler gerçekleştiriyoruz. Bugün de üniversitemizde eğitim gören Gastronomi öğrencilerimiz ve bölüm hocalarımızın danışmanlık yapabileceği alanlara ilişkin bir protokol yaptık. Hayırlı olmasını dileklerimle birlikte, büyükşehir belediye başkanımıza ve genel sekreterimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Protokolü imzalayan Dr. Keleş’te, Rektör Bakan’a teşekkür ederek, işbirliğinin devamı yönündeki temennilerini iletti. AKBEL AŞ. olarakBüyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerde Kahramanmaraş halkına en kaliteli hizmeti vermeye gayret ettiklerini dile getiren Keleş, yapılan bu protokolün hizmet standartlarına artı değer katması dileklerinde bulundu.

Daha sonra Rektör Bakan ve Dr. Keleş ile Rektör Yardımcısı Erşahan ve AKBEL AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Göğ, bir süre görüş alışverişinde bulundu.