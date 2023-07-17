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KMESOB Başkanı Kuybu, “Ticari Araçlardan Ötv Alınmasın”

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, “Fiyatların artması enflasyonun yükselerek insanların alım gücünün düşmesi esnaf ve sanatkar kesimini büyük ölçüde sıkıntıya sokmaktadır.” Dedi.

KMESOB Başkanı Kuybu, “Ticari Araçlardan Ötv Alınmasın”

KMESOB Başkanı Kuybu, “Ticari Araçlardan Ötv Alınmasın”

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, “Fiyatların artması enflasyonun yükselerek insanların alım gücünün düşmesi esnaf ve sanatkar kesimini büyük ölçüde sıkıntıya sokmaktadır.” Dedi.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 09:33

ÖTV artışı sonrası bir açıklama yapan KMESOB Başkanı Kuybu şunları söyledi;

“Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)denilen vergilendirme şekli fakir ile zengini aynı kefeye koymaktadır ki bu tam bir adaletsizliktir.

Seçimlerden sonra başlayan MTV, ÖTV artışlarına ve zamlara akaryatın da eklenmesi buna bağlı olarak gelecekte bir çok tüketim ürünlerine, gider kalemlerine zam gelmesi fiyatının artması sadece esnaflarımızın ticaretini değil insanlarımızın alım gücünü de büyük ölçüde etkileyecektir.

İnsanların daha cebine girmeden harcamaya başladıkları maaş zamları yok hükmünde olacaktır.

Fiyatların artması enflasyonun yükselerek insanların alım gücünün düşmesi esnaf ve sanatkar kesimini büyük ölçüde sıkıntıya sokmaktadır.

Bu camianın bir temsilcisi olarak

Sadece Türk bayraklı bürokratik gemilerde ve ticari gemilerde ( balıkçı ,yolcu motoru,hizmet tekneleri, turizm tekneleri vb) kullanılan ÖTV siz yakıt alma hakkının,

Gecesini gündüzüne katarak karada insanımıza hizmet sunan ticari araç kullanan taksici esnaflarımızdan , Ticarî taşımacılık yaparak iç ticarette alış veriş kolaylığına yardımcı olan nakliyeci esnaflarımızdan, İnsan canı taşıyarak gecesini gündüzüne katan servisci ve taşımacı esnaflarımızdan her biri yeri geldiğinde turizm elçisi yeri geldiğinde zorunlu hizmet aracı olan şoför esnaflarımızdan da ÖTV’nin alınmamasıdır.”

Anahtar Kelimeler:
KMESOB Başkanı Kuybu“Ticari Araçlardan Ötv Alınmasın”
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