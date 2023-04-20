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KMTSO Başkanı Buluntu’dan Ramazan Bayramı mesajı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

KMTSO Başkanı Buluntu’dan Ramazan Bayramı mesajı!

KMTSO Başkanı Buluntu’dan Ramazan Bayramı mesajı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

20 Nisan 2023 Perşembe 19:01

Bayramların insanları birbirine yaklaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan özel günler olduğunu vurgulayan Başkan Buluntu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “6 Şubat’ta ilimiz merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde 13 milyon insanımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaralarını yüce milletimizin yardımseverlik duygusu, mübarek Ramazan ayının ise güçlü maneviyatıyla birlikte sarıyoruz.İçinde bulunduğumuz bu özel ve anlamlı günlerde ise bir ve beraber olarak, kardeşlik olgusu içerisinde dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Bu vesile ile acılarımızı ve dertlerimizi ortak bir çatı altında toplayarak, birlik duygumuzu pekiştiriyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan ve manevi iklimimize olumlu katkılar sunarak, ruh ve gönül dünyamızı zenginleştiren Ramazan ayının daha güzel günlere vesile olması ve gönül bağımızı daha sıkı sararak, birlikteliğimizi artırmasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bayramın şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa, sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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KMTSO Başkanı Buluntu’dan Ramazan Bayramı Mesajı!
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