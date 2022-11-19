KMTSO’da Mustafa Buluntu Dönemi

19 Kasım (bugün) Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleşen seçimde, beyaz liste komitelerin çoğunluğunun oyunu aldı.

KMTSO Meclisi seçimlerinde açılan 29 sandıktan; 21 sandık beyaz, 5 sandık mavi ve 2 sandık bağımsız sonuçlandı.

Bir hafta sürecek askı sürecinin ardından Mustafa Buluntu, KMTSO başkanlığını devir alacak.

Yapılan seçimler sonrası beyaz listede yer alan üyeler elde edilen başarıyı oda önünde halaylar çekerek kutladı.

Komitelerin çoğunluğunun oyunu alan Mustafa Buluntu ise, kendisi bekleten seçmenlerine gösterirler ilgi ve alaka karşısında teşekkür ederek, demokrasinin kazandığını söyledi.